23 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
23 лютого у народному календарі вшановують пам'ять святих Прохора і Харлампія. Вважають, що цього дня сонце піднімається високо над горизонтом, а морози й холоди слабшають.
Джерело:24 канал
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Прикмети на 23 лютого
- Ясний місяць 23 лютого – на початку березня чекайте на грози.
- Вважали, що на Прохора весна остаточно пробуджується від сну й починає тішити людей теплом.
- Якщо сьогодні йде сніг і небо затягнуте хмарами – весна буде дощовою і холодною.
- Якщо на деревах з'являється іній – варто чекати снігопадів.
23 лютого: яке свято
Що не можна робити 23 лютого
- Не можна цього дня після заходу сонця їсти хліб – це призведе до злиднів.
- У цей день не можна позичати грошей, бо весь рік будете ходити в боргах.
- 23 лютого не варто радити щось іншим.
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