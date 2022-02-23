День Ангела сегодня празднуют: Прохор, Анна, Антон, Аркадий.

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Приметы 23 февраля

  • Ясная луна 23 февраля – в начале марта ждите грозы.
  • Считали, что на Прохора весна окончательно пробуждается ото сна и начинает радовать людей теплом.
  • Если сегодня идет снег и небо затянуто облаками, весна будет дождливой и холодной.
  • Иней появился – ждите стужи.

Що не можна робити 23 лютого

Приметы 23 февраля / Фото Pexels

Что нельзя делать 23 февраля

  • Не надевайте темную одежду сегодня.