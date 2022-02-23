День Ангела сьогодні святкують: Прохор, Ганна, Антон, Аркадій.
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Прикмети 23 лютого
- Ясний місяць 23 лютого – на початку березня чекайте на грози.
- Вважали, що на Прохора весна остаточно пробуджується від сну й починає тішити людей теплом.
- Якщо сьогодні йде сніг і небо затягнуте хмарами – весна буде дощовою і холодною.
- Іній з'явився – очікуйте холоднечі.
Прикмети 23 лютого / Фото Pexels
Що не можна робити 23 лютого
- Не вдягайте темного одягу сьогодні.