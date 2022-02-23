23 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 февраля 2022 , 08:37Читати новину українською
23 февраля верующие отмечают день святого Прохора. В народе верили, что с сегодняшнего дня погода будет теплее, а холода будут отступать.
День Ангела сегодня празднуют: Прохор, Анна, Антон, Аркадий.
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Приметы 23 февраля
- Ясная луна 23 февраля – в начале марта ждите грозы.
- Считали, что на Прохора весна окончательно пробуждается ото сна и начинает радовать людей теплом.
- Если сегодня идет снег и небо затянуто облаками, весна будет дождливой и холодной.
- Иней появился – ждите стужи.
Приметы 23 февраля / Фото Pexels
Что нельзя делать 23 февраля
- Не надевайте темную одежду сегодня.