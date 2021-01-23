23 января отмечают память Пратулинских мучеников – католических мирян села Пратулина, расстрелянных царскими солдатами за свою веру. В 1996 году, мученики были зачислены папой Иоанном Павлом II к лику блаженных.

В этот день именины празднуют: Григорий, Марк, Павел, Макар. К слову Грустное и поразительное: прекрасные места и здания, покинутые человеком Приметы Если человек родился 23 января, то он будет иметь крепкое здоровье.

Если на деревьях видно иней – лето будет прохладным и ненастным.

Если в день 23 января дует ветер с юга – в июне ждите грозы и дожди.

Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.

Если иней 23 января не проходит к вечеру – это примета к тому, что вскоре погода испортится. Что нельзя делать на 23 января По поверью, сегодня нельзя одалживать деньги.

23 января не стоит рассказывать кому-то о своих планах на будущее.

Не планируйте далекие путешествия в этот день.