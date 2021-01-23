23 січня відзначають пам'ять Пратулинських мучеників – католицьких мирян села Пратулина, розстріляних царськими солдатами за свою віру. У 1996 році, мученики були зачислені папою Іваном-Павлом II до лику блаженних.

Цього дня іменини святкують: Григорій, Марко, Павло, Макар. До слова Сумне і вражаюче: прекрасні місця і будівлі, які покинула людина Прикмети Якщо людина народилася 23 січня, то вона матиме міцне здоров'я.

Якщо на деревах видно іній – літо буде прохолодним і непогожим.

Якщо в день 23 січня дме вітер з півдня – в червні чекайте грози і дощі.

Ясна погода віщує сухе і спекотне літо.

Якщо іній 23 січня не проходить до вечора – це прикмета до того, що незабаром погода зіпсується. Що не можна робити на 23 січня За повір'ям, сьогодні не можна зичити гроші.

23 січня не варто розповідати комусь про свої плани на майбутнє.

Не плануйте далекі подорожі у цей день.