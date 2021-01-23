23 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити
23 січня відзначають пам'ять Пратулинських мучеників – католицьких мирян села Пратулина, розстріляних царськими солдатами за свою віру. У 1996 році, мученики були зачислені папою Іваном-Павлом II до лику блаженних.
Цього дня іменини святкують: Григорій, Марко, Павло, Макар.
До слова Сумне і вражаюче: прекрасні місця і будівлі, які покинула людина
Прикмети
- Якщо людина народилася 23 січня, то вона матиме міцне здоров'я.
- Якщо на деревах видно іній – літо буде прохолодним і непогожим.
- Якщо в день 23 січня дме вітер з півдня – в червні чекайте грози і дощі.
- Ясна погода віщує сухе і спекотне літо.
- Якщо іній 23 січня не проходить до вечора – це прикмета до того, що незабаром погода зіпсується.
Що не можна робити на 23 січня
- За повір'ям, сьогодні не можна зичити гроші.
- 23 січня не варто розповідати комусь про свої плани на майбутнє.
- Не плануйте далекі подорожі у цей день.
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