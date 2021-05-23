Именины празднует Симон.

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Приметы 23 мая

  • Посеянная на Симона пшеница даст хороший урожай.
  • Дождь 23 мая обещает дождливое лето.
  • Вечером появились большие кучевые облака – к хорошей погоде на следующий день.
  • Утром пчелы быстро летают – к погожему дню.
  • До рассвета слышно пение птиц – к дождю.

Яке свято 23 травня
Праздник 23 мая

Что нельзя делать 23 мая

  • Не кричите сегодня. Не рекомендовано даже громко говорить.
  • В Симонов день люди старались не браться за работу на земле. Не разрешалось ни копать, ни пахать, ни вбивать колья.