Іменини святкує Симон.
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Прикмети 23 травня
- Посіяна на Симона пшениця дасть гарний урожай.
- Дощ 23 травня обіцяє дощове літо.
- Увечері з'явилися великі купчасті хмари – на гарну погоду на наступний день.
- Вранці бджоли швидко літають – до погожого дня.
- До світанку чути спів птахів – до дощу.
Яке свято 23 травня
Що не можна робити 23 травня
- Не кричіть сьогодні. Не рекомендовано навіть голосно говорити.
- У Симонів день люди намагалися не братись до роботи на землі. Не дозволялось ні копати, ні орати, ні вбивати кілки.