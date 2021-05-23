23 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

По церковному календарю верующие сегодня чтят память святого Симона. Апостол Симон Канонит – покровитель кладоискателей, браков и земледельцев. Симон – сын Иосифа Обручника и брат Иисуса Христа. Именно на его брачном пиру Спаситель совершил свое первое чудо – превратил воду в вино.
Именины празднует Симон.
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Приметы 23 мая
- Посеянная на Симона пшеница даст хороший урожай.
- Дождь 23 мая обещает дождливое лето.
- Вечером появились большие кучевые облака – к хорошей погоде на следующий день.
- Утром пчелы быстро летают – к погожему дню.
- До рассвета слышно пение птиц – к дождю.
Праздник 23 мая
Что нельзя делать 23 мая
- Не кричите сегодня. Не рекомендовано даже громко говорить.
- В Симонов день люди старались не браться за работу на земле. Не разрешалось ни копать, ни пахать, ни вбивать колья.