23 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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По церковному календарю верующие сегодня чтят память святого Симона. Апостол Симон Канонит – покровитель кладоискателей, браков и земледельцев. Симон – сын Иосифа Обручника и брат Иисуса Христа. Именно на его брачном пиру Спаситель совершил свое первое чудо – превратил воду в вино.