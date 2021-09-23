Именины 23 сентября празднуют Андрей, Петр и Павел.
Кстати Гороскоп на неделю 20 – 26 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
Приметы 23 сентября
- На рябине ягод мало – осень будет сухая.
- Идет дождь – теплая погода будет не скоро.
- Туман на рассвете появился – неделя пройдет с холодами.
Какой праздник 23 сентября
Что нельзя делать 23 сентября
- Сегодня благоприятно расставить все "точки над и" в ваших отношениях с людьми. Если вас не устраивает общение или вы чувствуете, что теряете ресурс – лучше поговорить и решить, нужно ли вам продолжать эту коммуникацию.
- 23 сентября – это день, в который следует выложиться на полную. Это касается даже вещей на бытовом уровне. Не откладывайте дела и не ждите, что кто-то сделает это за вас.