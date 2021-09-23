Іменини 23 вересня святкують Андрій, Петро та Павло.

До речі Гороскоп на тиждень 20 – 26 вересня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Прикмети 23 вересня

  • На горобині ягід мало – осінь буде суха.
  • Дощить – тепла погода буде не скоро.
  • Туман вдосвіта з'явився – тиждень пройде з холодами.

Яке свято 23 вересня
Яке свято 23 вересня

Що не можна робити 23 вересня

  • Сьогодні сприятливо розставити усі "крапки над і" у ваших стосунках з людьми. Якщо вас не влаштовує спілкування чи ви відчуваєте, що втрачаєте ресурс – краще поговорити і вирішити, чи потрібно вам продовжувати цю комунікацію.
  • 23 вересня – це день, у який варто викластись на повну. Це стосується навіть речей на побутовому рівні. Не відкладайте справи і не чекайте, що хтось зробить це за вас.