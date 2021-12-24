В вечер Рождества почитаются давние традиции, которые люди передают из поколения в поколение. Это особенное время, когда вся семья наконец-то может объединиться и отпраздновать грядущее рождение Христа.

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Приметы 24 декабря

Синие облака на небе – к теплым дождям.

Если 24 декабря тепло, а ночью заморозки, погода в апреле будет хорошая.

Если на земле лежит снег – лето будет холодное.

Ясное и звездное небо – к утренним заморозкам.

Приметы 24 декабря / Фото Pixabay

Что нельзя делать 24 декабря