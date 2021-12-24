В вечер Рождества почитаются давние традиции, которые люди передают из поколения в поколение. Это особенное время, когда вся семья наконец-то может объединиться и отпраздновать грядущее рождение Христа.

Читайте Выходные в декабре-2021: сколько дней украинцы будут отдыхать в последнем месяце года

Приметы 24 декабря

  • Синие облака на небе – к теплым дождям.
  • Если 24 декабря тепло, а ночью заморозки, погода в апреле будет хорошая.
  • Если на земле лежит снег – лето будет холодное.
  • Ясное и звездное небо – к утренним заморозкам.

Що не можна робити 24 грудня

Приметы 24 декабря / Фото Pixabay

Что нельзя делать 24 декабря

  • 24 декабря нельзя заниматься домашней работой.
  • Запрещено ругаться, злословить и лгать.
  • Верят, что за праздничный стол в Святвечер нужно садиться только в лучшем наряде. Итак, не надевайте грязную, старую или порванную одежду.
  • Нельзя покидать праздничный ужин, не попробовав 12 блюд.
  • Не ссорьтесь ни с кем.