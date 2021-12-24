В вечер Рождества почитаются давние традиции, которые люди передают из поколения в поколение. Это особенное время, когда вся семья наконец-то может объединиться и отпраздновать грядущее рождение Христа.
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Приметы 24 декабря
- Синие облака на небе – к теплым дождям.
- Если 24 декабря тепло, а ночью заморозки, погода в апреле будет хорошая.
- Если на земле лежит снег – лето будет холодное.
- Ясное и звездное небо – к утренним заморозкам.
Приметы 24 декабря / Фото Pixabay
Что нельзя делать 24 декабря
- 24 декабря нельзя заниматься домашней работой.
- Запрещено ругаться, злословить и лгать.
- Верят, что за праздничный стол в Святвечер нужно садиться только в лучшем наряде. Итак, не надевайте грязную, старую или порванную одежду.
- Нельзя покидать праздничный ужин, не попробовав 12 блюд.
- Не ссорьтесь ни с кем.