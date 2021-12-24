У надвечір'я Різдва вшановуються давні традиції, які люди передають із покоління в покоління. Це особливий час, коли вся родина нарешті має змогу об'єднатися й відсвяткувати прийдешнє народження Христа.
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Прикмети 24 грудня
- Сині хмари на небі – до теплих дощів.
- Якщо 24 грудня тепло, а вночі заморозки, погода у квітні буде погожою.
- Якщо на землі лежить сніг – літо буде холодне.
- Ясне і зоряне небо – до ранкових заморозків.
Прикмети 24 грудня / Фото Pixabay
Що не можна робити 24 грудня
- 24 грудня не можна займатись хатньою роботою.
- Заборонено лаятись, лихословити і брехати.
- Вірять, що за святковий стіл у Святвечір треба сідати лише в найкращому вбранні. Тож, не вдягайтесь у брудний, старий чи порваний одяг.
- Не можна залишати святкову вечерю, не спробувавши 12 страв.
- Не сваріться ні з ким.