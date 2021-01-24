В народе 24 января отмечают Феодосиев день. В церковном календаре 24 января считается днем памяти двух святых, имеющих имя Феодосий. Верующие в этот день вспоминают преподобного Феодосия Великого и преподобного Феодосия Антиохийского.

Именины сегодня празднуют: Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил. Читайте У религиозных людей более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний: исследования Приметы Какая погода на Феодосея, таким и будет весь ноябрь.

Если погода в этот день будет теплой, следовательно, весна наступит рано. В народе говорили: "на Федосея тепло – дело на раннюю весну пошло".

Утром идет снег – вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.

На крышах 24 января висят сосульки – февраль месяц будет теплым.

Собака на Феодосия лает – кто-то из семьи заболеет. Что нельзя делать 24 января В этот день нельзя поднимать вещь, которая будет лежать на дороге, ведь накличете на свою жизнь беду.

Не принимайте никаких подарков от чужих людей.

Не просите сегодня помощи у малознакомых людей.