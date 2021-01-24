24 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать
В народе 24 января отмечают Феодосиев день. В церковном календаре 24 января считается днем памяти двух святых, имеющих имя Феодосий. Верующие в этот день вспоминают преподобного Феодосия Великого и преподобного Феодосия Антиохийского.
Именины сегодня празднуют: Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил.
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Приметы
- Какая погода на Феодосея, таким и будет весь ноябрь.
- Если погода в этот день будет теплой, следовательно, весна наступит рано. В народе говорили: "на Федосея тепло – дело на раннюю весну пошло".
- Утром идет снег – вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.
- На крышах 24 января висят сосульки – февраль месяц будет теплым.
- Собака на Феодосия лает – кто-то из семьи заболеет.
Что нельзя делать 24 января
- В этот день нельзя поднимать вещь, которая будет лежать на дороге, ведь накличете на свою жизнь беду.
- Не принимайте никаких подарков от чужих людей.
- Не просите сегодня помощи у малознакомых людей.
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