24 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити
У народі 24 січня відзначають Феодосіїв день. У церковному календарі 24 січня вважається днем пам’яті двох святих, які мають ім'я Феодосій. Віряни у цей день згадують преподобного Феодосія Великого і преподобного Феодосія Антиохійського.
Іменини сьогодні святкують: Віталій, Володимир, Йосип, Михайло.
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Прикмети
- Яка погода на Феодосія, таким і буде весь листопад.
- Якщо погода цього дня буде теплою, отже, весна настане рано. У народі казали: "На Федосія тепло – справа на ранню весну пішла".
- Вранці йде сніг – ввечері вдарить мороз, і холодні дні триватимуть довго.
- На дахах 24 січня висять бурульки – лютий місяць буде теплим.
- Собака на Феодосія гавкає – хтось із родини захворіє.
Що не можна робити 24 січня
- Цього дня не можна піднімати річ, яка лежатиме на дорозі, адже накличете на своє життя біду.
- Не приймайте ніяких подарунків від чужих людей.
- Не просіть сьогодні допомоги у малознайомих людей.
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