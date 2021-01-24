У народі 24 січня відзначають Феодосіїв день. У церковному календарі 24 січня вважається днем пам’яті двох святих, які мають ім'я Феодосій. Віряни у цей день згадують преподобного Феодосія Великого і преподобного Феодосія Антиохійського.

Іменини сьогодні святкують: Віталій, Володимир, Йосип, Михайло. Читайте Релігійні люди мають вищий ризик серцево-судинних захворювань: дослідження Прикмети Яка погода на Феодосія, таким і буде весь листопад.

Якщо погода цього дня буде теплою, отже, весна настане рано. У народі казали: "На Федосія тепло – справа на ранню весну пішла".

Вранці йде сніг – ввечері вдарить мороз, і холодні дні триватимуть довго.

На дахах 24 січня висять бурульки – лютий місяць буде теплим.

Собака на Феодосія гавкає – хтось із родини захворіє. Що не можна робити 24 січня Цього дня не можна піднімати річ, яка лежатиме на дорозі, адже накличете на своє життя біду.

Не приймайте ніяких подарунків від чужих людей.

Не просіть сьогодні допомоги у малознайомих людей.