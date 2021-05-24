Именины 24 мая празднуют: Кирилл, Константин, Ярослав.

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Приметы 24 мая

  • 24 мая туманно и восток багряный, то ждите грозового лета.
  • Туман на Мокия – к дождливому лету.
  • 24 мая дождь, то еще сорок дней будут дождливыми.
  • Жаркая и сухая погода – к засушливому лету.
  • Сон с 23 на 24 мая предвещает события, которые произойдут через 12 дней. Сновидение, увиденное днем ​​24 мая, вещее, но сильно доверять ему не нужно.

Что нельзя делать 24 мая

  • Не стоит в этот день начинать новые дела или покупать новые вещи.
  • Не грустите 24 мая. 