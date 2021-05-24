Іменини 24 травня святкують: Кирило, Костянтин, Ярослав.
Також читайте Як батьки впливають на стосунки дитини: 4 типи прив'язаності
Прикмети 24 травня
- 24 травня туманно і схід багряний, то чекайте грозового літа.
- Туман на Мокія – до дощового літа.
- 24 травня дощ, то ще сорок днів будуть дощовими.
- Спекотна і суха погода – до посушливого літа.
- Сон з 23 на 24 травня віщує події, які відбудуться через 12 днів. Сновидіння, побачене вдень 24 травня, віще, але сильно довіряти йому не потрібно.
Що не можна робити 24 травня
- Не варто цього дня починати нові справи чи купувати нові речі.
- Не сумуйти 24 травня.