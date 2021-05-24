Іменини 24 травня святкують: Кирило, Костянтин, Ярослав.

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Прикмети 24 травня

  • 24 травня туманно і схід багряний, то чекайте грозового літа.
  • Туман на Мокія – до дощового літа.
  • 24 травня дощ, то ще сорок днів будуть дощовими.
  • Спекотна і суха погода – до посушливого літа.
  • Сон з 23 на 24 травня віщує події, які відбудуться через 12 днів. Сновидіння, побачене вдень 24 травня, віще, але сильно довіряти йому не потрібно.

Що не можна робити 24 травня

  • Не варто цього дня починати нові справи чи купувати нові речі.
  • Не сумуйти 24 травня.