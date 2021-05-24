24 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

24 мая в народном календаре чествуют создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Также в этот день отмечается память священномученика Мокия. 24 мая часто называют Мокрым, ведь именно в этот день часто идет дождь.
Именины 24 мая празднуют: Кирилл, Константин, Ярослав.
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Приметы 24 мая
- 24 мая туманно и восток багряный, то ждите грозового лета.
- Туман на Мокия – к дождливому лету.
- 24 мая дождь, то еще сорок дней будут дождливыми.
- Жаркая и сухая погода – к засушливому лету.
- Сон с 23 на 24 мая предвещает события, которые произойдут через 12 дней. Сновидение, увиденное днем 24 мая, вещее, но сильно доверять ему не нужно.
Что нельзя делать 24 мая
- Не стоит в этот день начинать новые дела или покупать новые вещи.
- Не грустите 24 мая.