День Ангела 24 ноября празднуют Виктор и Федор.
Читайте Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября для всех знаков Зодиака
Приметы 24 ноября
- Идет мокрый снег – до 4 декабря ждите оттепели.
- Солнечная погода 24 ноября – ждите похолодания.
- Идет дождь 24 ноября – тепло продержится до введения.
- Много звезд на небе – примета, что будет много грибов и ягод.
- Мороз в этот день означает, что зима пройдет с метелями.
Что нельзя делать 24 ноября
- Не держите в доме битой посуды – она притягивает нищету и болезни.
- Верили, что до 24 ноября надо сделать все дела, связанные с хозяйством.
- Не врите и не лукавьте родным людям.