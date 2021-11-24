День Ангела 24 ноября празднуют Виктор и Федор.

Читайте Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября для всех знаков Зодиака

Приметы 24 ноября

  • Идет мокрый снег – до 4 декабря ждите оттепели.
  • Солнечная погода 24 ноября – ждите похолодания.
  • Идет дождь 24 ноября – тепло продержится до введения.
  • Много звезд на небе – примета, что будет много грибов и ягод.
  • Мороз в этот день означает, что зима пройдет с метелями.

Что нельзя делать 24 ноября

  • Не держите в доме битой посуды – она притягивает нищету и болезни.
  • Верили, что до 24 ноября надо сделать все дела, связанные с хозяйством.
  • Не врите и не лукавьте родным людям.