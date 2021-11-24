День Ангела 24 листопада святкують Віктор та Федір.

Читайте Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 листопада для всіх знаків Зодіаку

Прикмети 24 листопада

  • Йде мокрий сніг – до 4 грудня чекайте на відлигу.
  • Сонячна погода 24 листопада – чекайте на похолодання.
  • Йде дощ 24 листопада – тепло протримається до Введення.
  • Багато зірок на небі – прикмета, що буде багато грибів і ягід.
  • Мороз цього дня означає, що зима пройде з хуртовинами.

Що не можна робити 24 листопада

  • Не тримайте у домі битого посуду – він притягує злидні і хвороби.
  • Вірили, що до 24 листопада треба зробити всі справи, пов'язані з господарством.
  • Не брешіть і не лукавте рідним людям.