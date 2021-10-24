Именины сегодня празднует Филипп.

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Приметы 24 октября

  • Куры прячут голову под крыло – к холоду.
  • Ветер подул с северной стороны – к сильному холоду.
  • Белки, мыши и кроты запасаются на зиму – скоро будет лютая зима.
  • Туман опускается – к оттепели.

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24 октября – какой праздник / Фото Pixabay

Что нельзя делать 24 октября

  • Сегодня будьте осторожны с советами, которые вам будут давать. Возможно, лучший способ решить проблему – это выбрать собственный путь.
  • Не рассказывайте своих планов на ближайшее будущее малознакомым людям.