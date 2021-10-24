Именины сегодня празднует Филипп.
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Приметы 24 октября
- Куры прячут голову под крыло – к холоду.
- Ветер подул с северной стороны – к сильному холоду.
- Белки, мыши и кроты запасаются на зиму – скоро будет лютая зима.
- Туман опускается – к оттепели.
24 октября – какой праздник / Фото Pixabay
Что нельзя делать 24 октября
- Сегодня будьте осторожны с советами, которые вам будут давать. Возможно, лучший способ решить проблему – это выбрать собственный путь.
- Не рассказывайте своих планов на ближайшее будущее малознакомым людям.