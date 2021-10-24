Іменини сьогодні святкує Пилип.
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Прикмети 24 жовтня
- Кури ховають голову під крило – до холоду.
- Вітер подув з північного боку – до потужного холоду.
- Білки, миші і кроти запасають на зиму – скоро буде люта зима.
- Туман спускається – до відлиги.
24 жовтня – яке свято / Фото Pixabay
Що не можна робити 24 жовтня
- Сьогодні будьте обережні з порадами, які вам даватимуть. Можливо, найкращий спосіб вирішити проблему – це обрати власний шлях.
- Не розповідайте своїх планів на найближче майбутнє малознайомим людям.