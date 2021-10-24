24 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
24 октября 2021 , 09:07Читати новину українською
Источник:24 канал
24 октября церковь празднует день апостола от 70-ти – Филиппа. Святой был родом из Кесарии Палестинской. Филипп был праведным христианином, поэтому святые апостолы решили выбрать его в диаконы.
Именины сегодня празднует Филипп.
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Приметы 24 октября
- Куры прячут голову под крыло – к холоду.
- Ветер подул с северной стороны – к сильному холоду.
- Белки, мыши и кроты запасаются на зиму – скоро будет лютая зима.
- Туман опускается – к оттепели.
24 октября – какой праздник / Фото Pixabay
Что нельзя делать 24 октября
- Сегодня будьте осторожны с советами, которые вам будут давать. Возможно, лучший способ решить проблему – это выбрать собственный путь.
- Не рассказывайте своих планов на ближайшее будущее малознакомым людям.