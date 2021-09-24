День Ангела 24 сентября отмечает Лев.
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Приметы 24 сентября
- До 24 сентября еще летают пчелы – зима будет поздняя.
- День пасмурный и солнца не видно – ждите холодов.
- Ветер поднялся 24 сентября – вечером ждите дождя.
- Облака быстро плывут – завтра будет хорошая погода.
Что нельзя делать 24 сентября
- Не лгите и не лукавьте сегодня. Рано или поздно правда выплывет наружу и ваше заблуждение очень навредит вам.
- Верили, что в этот день нельзя поднимать вещи, которые вы нашли.
- Не забывайте выражать благодарность Богу за все, что вы имеете. Начните утро 24 сентября с молитвы-благодарности.
- Если у вас попросят милостыни – не отказывайте.