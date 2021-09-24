День Ангела 24 вересня відзначає Лев.
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Прикмети 24 вересня
- До 24 вересня ще літають бджоли – зима буде пізня.
- День похмурий і сонця не видно – чекайте холодів.
- Вітер здійнявся 24 вересня – увечері чекайте на дощ.
- Хмари швидко небом пливують – завтра буде гарна погода.
Що не можна робити 24 вересня
- Не брешіть і не лукавте сьогодні. Рано чи пізно правда випливе назовні і ваша омана дуже нашкодить вам.
- Вірили, що цього дня не можна піднімати речі, які ви знайшли.
- Не забувайте висловлювати вдячність Богу за все, що ви маєте. Розпочніть ранок 24 вересня із молитви-подяки.
- Якщо у вас попросять милостині – не відмовляйте.