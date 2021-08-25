25 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

25 августа 2021 , 08:43
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Источник:

24 канал

25 августа 2021 года верующие чтят святого Фотия. В народе верили, что в этот день начинается настоящая осень, а птицы готовятся лететь в теплые края.

Именины 25 августа празднуют: Александр, Сергей, Степан.

Кстати Правила поведения во время Успенского поста 2021: что нельзя делать в праздник

Приметы 25 августа

  • Хорошая погода на Фотия – будет урожай белых грибов.
  • Дождь 25 августа – бабье лето будет долгим.
  • Много грибов в лесу – зима будет снежной.

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Что нельзя делать 25 августа

  • Не ругайтесь 25 августа.
  • Избегайте в этот день крика и шума.
Автор: Андріана Будиш