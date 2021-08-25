25 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
25 августа 2021 , 08:43Читати новину українською
Источник:24 канал
25 августа 2021 года верующие чтят святого Фотия. В народе верили, что в этот день начинается настоящая осень, а птицы готовятся лететь в теплые края.
Именины 25 августа празднуют: Александр, Сергей, Степан.
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Приметы 25 августа
- Хорошая погода на Фотия – будет урожай белых грибов.
- Дождь 25 августа – бабье лето будет долгим.
- Много грибов в лесу – зима будет снежной.
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Что нельзя делать 25 августа
- Не ругайтесь 25 августа.
- Избегайте в этот день крика и шума.