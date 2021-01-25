25 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать
25 января отмечают Татьянин день. Святая Татьяна была дочерью римского проконсула и умерла мученической смертью, потому что не хотела отречься от христианской веры. Что нельзя делать на Татьянин день читайте дальше.
Именины сегодня празднует Татьяна.
Кстати Татьянин день: поздравления в прозе и стихах
Приметы на Татьянин день
- Звездное небо 25 января – к ранней весне.
- Морозная и ясная погода предвещает хороший урожай.
- Снег на Татьянин день обещает дождливое лето.
- Солнце 25 января взойдет рано – к скорому потеплению и прилету птиц из теплых краев.
- В народе считают, что у девочки, которая родилась 25 январю будут способности к кондитерскому делу и кулинарии.
Татьянин день: приметы
Что нельзя делать на Татьянин день
- Не отказывайте никому, когда у вас попросят еду.
- В этот день нельзя убирать, стирать, заниматься физическим трудом или каким-то ремеслом.
- На Татьянин день нельзя ссориться и ругаться, особенно с близкими людьми.
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