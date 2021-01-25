25 января отмечают Татьянин день. Святая Татьяна была дочерью римского проконсула и умерла мученической смертью, потому что не хотела отречься от христианской веры. Что нельзя делать на Татьянин день читайте дальше.

Именины сегодня празднует Татьяна. Кстати Татьянин день: поздравления в прозе и стихах Приметы на Татьянин день Звездное небо 25 января – к ранней весне.

Морозная и ясная погода предвещает хороший урожай.

Снег на Татьянин день обещает дождливое лето.

Солнце 25 января взойдет рано – к скорому потеплению и прилету птиц из теплых краев.

В народе считают, что у девочки, которая родилась 25 январю будут способности к кондитерскому делу и кулинарии. Татьянин день: приметы Что нельзя делать на Татьянин день Не отказывайте никому, когда у вас попросят еду.

В этот день нельзя убирать, стирать, заниматься физическим трудом или каким-то ремеслом.

На Татьянин день нельзя ссориться и ругаться, особенно с близкими людьми.