25 січня відзначають Тетянин день. Свята Тетяна була дочкою римського проконсула й померла мученицькою смертю, бо не бажала зректись християнської віри. Що не можна робити на Тетянин день читайте далі.

Іменини сьогодні святкує Тетяна. До речі Тетянин день: привітання у прозі та віршах Прикмети на Тетянин день Зоряне небо 25 січня – до ранньої весни.

Морозяна і ясна погода віщує гарний врожай.

Сніг на Тетянин день обіцяє дощове літо.

Сонце 25 січня зійде рано – до швидкого потепління і прильоту птахів з теплих країв.

У народі вважають, що дівчинка, яка народилася 25 січня буде мати хист до кондитерської справи й кулінарії.

Тетянин день: прикмети Що не можна робити на Тетянин день Не відмовляйте нікому, коли у вас попросять їжу.

В цей день не можна прибирати, прати, займатися фізичною працею або ремеслом.

На Тетянин день не можна сваритися і лаятися, особливо з близькими людьми.