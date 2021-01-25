25 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити
25 січня відзначають Тетянин день. Свята Тетяна була дочкою римського проконсула й померла мученицькою смертю, бо не бажала зректись християнської віри. Що не можна робити на Тетянин день читайте далі.
Іменини сьогодні святкує Тетяна.
До речі Тетянин день: привітання у прозі та віршах
Прикмети на Тетянин день
- Зоряне небо 25 січня – до ранньої весни.
- Морозяна і ясна погода віщує гарний врожай.
- Сніг на Тетянин день обіцяє дощове літо.
- Сонце 25 січня зійде рано – до швидкого потепління і прильоту птахів з теплих країв.
- У народі вважають, що дівчинка, яка народилася 25 січня буде мати хист до кондитерської справи й кулінарії.
Тетянин день: прикмети
Що не можна робити на Тетянин день
- Не відмовляйте нікому, коли у вас попросять їжу.
- В цей день не можна прибирати, прати, займатися фізичною працею або ремеслом.
- На Тетянин день не можна сваритися і лаятися, особливо з близькими людьми.
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