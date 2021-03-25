25 марта почитается память преподобного Феофана – исповедника, византийского летописца, монаха и богослова. Также 25 марта христиане-католики празднуют светлый праздник Благовещения. Что нельзя делать 25 марта и какие приметы присущи этому дню читайте дальше.

Именины сегодня отмечают: Мария, Арон, Симон, Феофан, Прокоп. Также Переход на летнее время: когда в Украине переведут часы на час вперед Приметы 25 марта Если снег тает, то лето будет жарким и долгим.

25 марта туман – летом будет хороший урожай.

Лед на реке не вскрывается, то не стоит ожидать тепло.

Согласно преданиям, если 25 марта подойти к хлеву и услышать, как заржет лошадь, то в ближайшее время можно стать очень счастливым.

25 марта – какой сегодня праздник Что нельзя делать 25 марта В этот день запрещена любая физическая работа.

На католическое Благовещение нельзя никому отказывать, особенно женщинам.

Беременным женщинам сегодняшний день лучше провести в домашнем кругу и никуда не ходить.