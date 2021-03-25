25 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
25 марта почитается память преподобного Феофана – исповедника, византийского летописца, монаха и богослова. Также 25 марта христиане-католики празднуют светлый праздник Благовещения. Что нельзя делать 25 марта и какие приметы присущи этому дню читайте дальше.
Источник:24 канал
Именины сегодня отмечают: Мария, Арон, Симон, Феофан, Прокоп.
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Приметы 25 марта
- Если снег тает, то лето будет жарким и долгим.
- 25 марта туман – летом будет хороший урожай.
- Лед на реке не вскрывается, то не стоит ожидать тепло.
- Согласно преданиям, если 25 марта подойти к хлеву и услышать, как заржет лошадь, то в ближайшее время можно стать очень счастливым.
25 марта – какой сегодня праздник
Что нельзя делать 25 марта
- В этот день запрещена любая физическая работа.
- На католическое Благовещение нельзя никому отказывать, особенно женщинам.
- Беременным женщинам сегодняшний день лучше провести в домашнем кругу и никуда не ходить.
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