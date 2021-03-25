25 березня вшановується пам'ять преподобного Феофана – сповідника, візантійського літописця, монаха і богослова. Також 25 березня християни-католики святкують світле свято Благовіщення. Що не можна робити 25 березня та які прикмети притаманні цьому дню читайте далі.

Іменини сьогодні відзначають: Марія, Арон, Симон, Феофан, Прокіп. Також Перехід на літній час: коли в Україні переведуть годинники на годину вперед Прикмети 25 березня Якщо сніг тане, то літо буде спекотним та довгим.

25 березня туман – влітку буде хороший врожай.

Крига на річках не скресає, то не варто очікувати на тепло.

Згідно до переказів, якщо 25 березня підійти до хліва і почути, як зарже кінь, то найближчим часом можна стати дуже щасливим.

25 березня – яке сьогодні свято Що не можна робити 25 березня Цього дня заборонена будь-яка фізична праця.

На католицьке Благовіщення не можна нікому відмовляти, а особливо жінкам.

Вагітним жінкам сьогоднішній день краще провести у домашньому колі й нікуди не ходити.