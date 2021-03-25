25 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
25 березня вшановується пам'ять преподобного Феофана – сповідника, візантійського літописця, монаха і богослова. Також 25 березня християни-католики святкують світле свято Благовіщення. Що не можна робити 25 березня та які прикмети притаманні цьому дню читайте далі.
Джерело:24 канал
Іменини сьогодні відзначають: Марія, Арон, Симон, Феофан, Прокіп.
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Прикмети 25 березня
- Якщо сніг тане, то літо буде спекотним та довгим.
- 25 березня туман – влітку буде хороший врожай.
- Крига на річках не скресає, то не варто очікувати на тепло.
- Згідно до переказів, якщо 25 березня підійти до хліва і почути, як зарже кінь, то найближчим часом можна стати дуже щасливим.
25 березня – яке сьогодні свято
Що не можна робити 25 березня
- Цього дня заборонена будь-яка фізична праця.
- На католицьке Благовіщення не можна нікому відмовляти, а особливо жінкам.
- Вагітним жінкам сьогоднішній день краще провести у домашньому колі й нікуди не ходити.
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