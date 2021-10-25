Именины 25 октября празднуют: Александр, Богдан и Денис.

К слову Свадьба в 2021 году: благоприятные даты для бракосочетания

Приметы 25 октября

  • Много звезд 25 октября – ждите хорошего урожая.
  • Ветер дует с севера – ждите похолодания, а с юга – тепла.
  • Дождливо 25 октября – непогода перерастет в морозы.
  • Солнечное и ясное утро – весь день также будет погожим.
  • Собаки беспокойные и лают – на следующий день будет заморозки.

Что нельзя делать 25 октября

  • В древности верили, что в этот день нельзя стирать одежду. Думали, что так можно было смыть с нее благосостояние.
  • Не конфликтуйте сегодня с родителями.
  • Не стоит 25 октября выходить куда-то после полуночи.