Іменини 25 жовтня святкують: Олександр, Богдан і Денис.

До слова Весілля у 2021 році: сприятливі дати для одруження

Прикмети 25 жовтня

  • Багато зірок 25 жовтня – чекайте доброго врожаю.
  • Вітер дме з півночі – чекайте похолодання, а з півдня – тепла.
  • Дощить 25 жовтня – негода переросте у морози.
  • Сонячний і ясний ранок – увесь день також буде погожим.
  • Собаки неспокійні і гавкають – наступного дня буде приморозок.

Що не можна робити 25 жовтня

  • У давнину вірили, що цього дня не можна прати одяг. Гадали, що так можна було змити з нього добробут.
  • Не конфліктуйте сьогодні з батьками.
  • Не варто 25 жовтня виходити кудись після опівночі.