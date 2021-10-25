Іменини 25 жовтня святкують: Олександр, Богдан і Денис.
До слова Весілля у 2021 році: сприятливі дати для одруження
Прикмети 25 жовтня
- Багато зірок 25 жовтня – чекайте доброго врожаю.
- Вітер дме з півночі – чекайте похолодання, а з півдня – тепла.
- Дощить 25 жовтня – негода переросте у морози.
- Сонячний і ясний ранок – увесь день також буде погожим.
- Собаки неспокійні і гавкають – наступного дня буде приморозок.
Що не можна робити 25 жовтня
- У давнину вірили, що цього дня не можна прати одяг. Гадали, що так можна було змити з нього добробут.
- Не конфліктуйте сьогодні з батьками.
- Не варто 25 жовтня виходити кудись після опівночі.