25 жовтня в народному календарі відзначається пам’ять трьох святих мучеників — Прова, Тараха і Андроника, постраждалих за віру при імператорі Діоклетіані. Святих схопили й наказали їм принести жертву ідолу. Однак, маючи сильну й непохитну віру в Господа, вони відмовились. Мученики безстрашно пройшли усі катування й залишилися живими, допоки розлючені язичники їх не вбили.