25 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
25 октября 2021 , 08:09Читати новину українською
Источник:24 канал
25 октября в народном календаре отмечается память трех святых мучеников — Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане. Святых схватили и приказали им принести жертву идолу. Однако, обладая сильной и непоколебимой верой в Господа, они отказались. Мученики безбоязненно прошли все пытки и остались живы, пока разъяренные язычники их не убили.
Именины 25 октября празднуют: Александр, Богдан и Денис.
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Приметы 25 октября
- Много звезд 25 октября – ждите хорошего урожая.
- Ветер дует с севера – ждите похолодания, а с юга – тепла.
- Дождливо 25 октября – непогода перерастет в морозы.
- Солнечное и ясное утро – весь день также будет погожим.
- Собаки беспокойные и лают – на следующий день будет заморозки.
Что нельзя делать 25 октября
- В древности верили, что в этот день нельзя стирать одежду. Думали, что так можно было смыть с нее благосостояние.
- Не конфликтуйте сегодня с родителями.
- Не стоит 25 октября выходить куда-то после полуночи.