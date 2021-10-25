25 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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25 октября в народном календаре отмечается память трех святых мучеников — Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане. Святых схватили и приказали им принести жертву идолу. Однако, обладая сильной и непоколебимой верой в Господа, они отказались. Мученики безбоязненно прошли все пытки и остались живы, пока разъяренные язычники их не убили.