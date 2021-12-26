Именины 26 декабря празднуют Аркадий, Анастасия и Александр.

Интересно Чем отличается Рождество 25 декабря и 7 января: интересные факты

Приметы 26 декабря

  • Какая погода в этот день, таким будет и январь.
  • Если ясного дня появляется лапатый снег – ждите резкого похолодания и метели.
  • Небо затянуто облаками – ждите снегопадов.
  • Снег 26 декабря растаял – погода будет теплой.

Что нельзя делать 26 декабря

  • Верили, что в этот день лучше не начинать новых дел.
  • Нельзя обходить людей, просящих милостыню.
  • Не ссорьтесь.
  • Не отдавайте никому в этот день свою одежду, ведь можете отдать свое счастье в чужие руки.