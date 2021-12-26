Именины 26 декабря празднуют Аркадий, Анастасия и Александр.
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Приметы 26 декабря
- Какая погода в этот день, таким будет и январь.
- Если ясного дня появляется лапатый снег – ждите резкого похолодания и метели.
- Небо затянуто облаками – ждите снегопадов.
- Снег 26 декабря растаял – погода будет теплой.
Что нельзя делать 26 декабря
- Верили, что в этот день лучше не начинать новых дел.
- Нельзя обходить людей, просящих милостыню.
- Не ссорьтесь.
- Не отдавайте никому в этот день свою одежду, ведь можете отдать свое счастье в чужие руки.