Іменини 26 грудня святкують Аркадій, Анастасія та Олександр.

Цікаво Чим відрізняється Різдво 25 грудня та 7 січня: цікаві факти

Прикмети 26 грудня

  • Яка погода цього дня, таким буде і січень.
  • Якщо ясного дня з'являється лапатий сніг – чекайте різкого похолодання і хуртовини.
  • Небо затягнуте хмарами – очікуйте снігопадів.
  • Сніг 26 грудня станув – погода буде теплою.

Що не можна робити 26 грудня

  • Вірили, що цього дня краще не розпочинати нових справ.
  • Не можна оминати людей, які просять милостиню.
  • Не сваріться.
  • Не віддавайте нікому цього дня свій одяг, адже можете віддати своє щастя в чужі руки.