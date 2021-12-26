26 декабря – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день
26 декабря 2021 , 09:04Читати новину українською
Источник:24 канал
26 декабря верующие чтят память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Все они пострадали за Христа в Армении во времена правления римского императора Диоклетиана.
Именины 26 декабря празднуют Аркадий, Анастасия и Александр.
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Приметы 26 декабря
- Какая погода в этот день, таким будет и январь.
- Если ясного дня появляется лапатый снег – ждите резкого похолодания и метели.
- Небо затянуто облаками – ждите снегопадов.
- Снег 26 декабря растаял – погода будет теплой.
Что нельзя делать 26 декабря
- Верили, что в этот день лучше не начинать новых дел.
- Нельзя обходить людей, просящих милостыню.
- Не ссорьтесь.
- Не отдавайте никому в этот день свою одежду, ведь можете отдать свое счастье в чужие руки.