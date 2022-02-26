Именины празднует Мартын.

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Приметы 26 февраля

  • Снег долго не тает – весной ждите холода. Если снег начинает таять – весна будет теплой.
  • День на Мартыниана пасмурный – весна тоже будет холодно.
  • Если аквариумные рыбки плавают в воде неторопливо – ждите морозов.

Что нельзя делать 26 февраля

  • Не паникуйте. В такое непростое время, как сейчас, нужно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям.
  • Не забывайте делать добро. Если вы знаете, что где-то есть человек, нуждающийся в вашей помощи – помогите ему как сможете.
  • Не забывайте и беспокойтесь о своих близких.