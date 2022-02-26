26 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 февраля 2022 , 10:44Читати новину українською
26 февраля чтят память преподобного Мартиниана Палестинского – отшельника и христианского святого. Мартиниан считается укротителем страстей.
Именины празднует Мартын.
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Приметы 26 февраля
- Снег долго не тает – весной ждите холода. Если снег начинает таять – весна будет теплой.
- День на Мартыниана пасмурный – весна тоже будет холодно.
- Если аквариумные рыбки плавают в воде неторопливо – ждите морозов.
Что нельзя делать 26 февраля
- Не паникуйте. В такое непростое время, как сейчас, нужно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям.
- Не забывайте делать добро. Если вы знаете, что где-то есть человек, нуждающийся в вашей помощи – помогите ему как сможете.
- Не забывайте и беспокойтесь о своих близких.