День Ангела 26 января отмечают Максим и Ярема.
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Приметы 26 января
- Ночью месяц окутывают тучи – на следующий день ждите сильные вьюги.
- 26 января под окном щебечет птица – это примета к тому, что стоит ждать ранней весной.
- Снегопад вечером 26 января – к сильным морозам.
- Кошка беспокойна и прячется в теплое место – холода усилятся.
Что нельзя делать 26 января
- Верили, что 26 января лучше не выходить из дома без лишней нужды. Думали, если нарушить это правило, то к человеку обязательно "прицепится" какая-то болезнь.