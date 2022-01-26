День Ангела 26 января отмечают Максим и Ярема.

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Приметы 26 января

  • Ночью месяц окутывают тучи – на следующий день ждите сильные вьюги.
  • 26 января под окном щебечет птица – это примета к тому, что стоит ждать ранней весной.
  • Снегопад вечером 26 января – к сильным морозам.
  • Кошка беспокойна и прячется в теплое место – холода усилятся.

Что нельзя делать 26 января

  • Верили, что 26 января лучше не выходить из дома без лишней нужды. Думали, если нарушить это правило, то к человеку обязательно "прицепится" какая-то болезнь.