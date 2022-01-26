День Ангела 26 січня святкує Максим та Ярема.
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Прикмети 26 січня
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Вночі місяць огортають хмари – наступного дня очікуйте сильних хурделиць.
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26 січня під вікном щебече пташка – це прикмета до того, що варто чекати ранньої весни.
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Снігопад ввечері 26 січня – до сильних морозів.
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Кішка неспокійна й ховається у тепле місце – холоди посиляться.
Що не можна робити 26 січня
- Вірили, що 26 січня краще не виходити з дому без зайвої потреби. Гадали, якщо порушити це правило, то до людини обов'язково "вчепиться" якась хвороба.