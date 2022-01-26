День Ангела 26 січня святкує Максим та Ярема.

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Прикмети 26 січня

  • Вночі місяць огортають хмари – наступного дня очікуйте сильних хурделиць.

  • 26 січня під вікном щебече пташка – це прикмета до того, що варто чекати ранньої весни.

  • Снігопад ввечері 26 січня – до сильних морозів.

  • Кішка неспокійна й ховається у тепле місце – холоди посиляться.

Що не можна робити 26 січня

  • Вірили, що 26 січня краще не виходити з дому без зайвої потреби. Гадали, якщо порушити це правило, то до людини обов'язково "вчепиться" якась хвороба.