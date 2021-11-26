Именины 26 ноября празднует Иван.

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Приметы 26 ноября

Если идет дождь или непогода, то в следующем году будет богатый урожай.

Млечный путь хорошо виден – наступит стужа.

Если звезды ярко сверкают на небе, то ждите снегопада и похолодания.

Любые осадки в этот день сулят наступление урожайного года.

Снег выпал 26 ноября – весна будет поздней.



26 ноября – день Иоанна Златоуста

Что можно делать 26 ноября