Именины 26 ноября празднует Иван.
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Приметы 26 ноября
- Если идет дождь или непогода, то в следующем году будет богатый урожай.
- Млечный путь хорошо виден – наступит стужа.
- Если звезды ярко сверкают на небе, то ждите снегопада и похолодания.
- Любые осадки в этот день сулят наступление урожайного года.
- Снег выпал 26 ноября – весна будет поздней.
26 ноября – день Иоанна Златоуста
Что можно делать 26 ноября
- На Иоанна Златоуста нельзя никому отказывать в помощи.