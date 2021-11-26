Іменини 26 листопада святкує Іван.

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Прикмети 26 листопада

  • Якщо йде дощ або негода, то в наступному році буде багатий урожай.

  • Чумацький шлях добре видно – настане холоднеча.

  • Якщо зірки яскраво виблискують на небі, то чекайте снігопаду і похолодання.

  • Будь-які опади в цей день обіцяють наступ врожайного року.

  • Сніг випав 26 листопада – весна буде пізньою.

26 листопада день Іоанна Златоуста
26 листопада – день Іоанна Златоуста

Що можна робити 26 листопада

  • На Іоанна Златоуста не можна нікому відмовляти у допомозі.