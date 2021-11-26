Іменини 26 листопада святкує Іван.
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Прикмети 26 листопада
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Якщо йде дощ або негода, то в наступному році буде багатий урожай.
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Чумацький шлях добре видно – настане холоднеча.
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Якщо зірки яскраво виблискують на небі, то чекайте снігопаду і похолодання.
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Будь-які опади в цей день обіцяють наступ врожайного року.
- Сніг випав 26 листопада – весна буде пізньою.
26 листопада – день Іоанна Златоуста
Що можна робити 26 листопада
- На Іоанна Златоуста не можна нікому відмовляти у допомозі.