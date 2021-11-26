26 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

26 ноября 2021 , 08:40
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Источник:

24 канал

26 ноября православная церковь чтит память Иоанна Златоуста – архиепископа Константинопольского, который является одним из трех Вселенских святителей.

Именины 26 ноября празднует Иван.

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Приметы 26 ноября

  • Если идет дождь или непогода, то в следующем году будет богатый урожай.
  • Млечный путь хорошо виден – наступит стужа.
  • Если звезды ярко сверкают на небе, то ждите снегопада и похолодания.
  • Любые осадки в этот день сулят наступление урожайного года.
  • Снег выпал 26 ноября – весна будет поздней.


26 ноября – день Иоанна Златоуста

Что можно делать 26 ноября

  • На Иоанна Златоуста нельзя никому отказывать в помощи.
Автор: Андріана Будиш