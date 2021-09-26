Именины 26 сентября празднует Илья.
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Приметы 26 сентября
- Не собрать урожай с огорода до Корнилия – плохая примета. Потом корень в земле не будет расти, а мерзнуть.
- Поставить на стол репу – к миру в семье.
- Богатый урожай репы – к богатству в доме.
Что нельзя делать 26 сентября
- 26 сентября оставайтесь дома и не планируйте дальние прогулки или поездки.
- Нельзя в этот день гадать на зеркале, это может привести к большому несчастью.
- Если вам сегодня будут давать советы – не игнорируйте их. Возможно, такая подсказка совсем скоро пригодится вам.
- Не сквернословьте.
- Не врите.