Именины 26 сентября празднует Илья.

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Приметы 26 сентября

  • Не собрать урожай с огорода до Корнилия – плохая примета. Потом корень в земле не будет расти, а мерзнуть.
  • Поставить на стол репу – к миру в семье.
  • Богатый урожай репы – к богатству в доме.

Что нельзя делать 26 сентября

  • 26 сентября оставайтесь дома и не планируйте дальние прогулки или поездки.
  • Нельзя в этот день гадать на зеркале, это может привести к большому несчастью.
  • Если вам сегодня будут давать советы – не игнорируйте их. Возможно, такая подсказка совсем скоро пригодится вам.
  • Не сквернословьте.
  • Не врите.