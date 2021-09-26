Іменини 26 вересня святкує Ілля.

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Прикмети 26 вересня

  • Не зібрати врожай з городу до Корнилія – погана прикмета. Потім корінь в землі не буде рости, а мерзнути.
  • Поставити на стіл ріпу – до миру в сім'ї.
  • Багатий урожай ріпи – до багатства в будинку.

Що не можна робити 26 вересня

  • 26 вересня залишайтесь удома і не плануйте далекі прогулянки чи поїздки.
  • Не можна цього дня ворожити на дзеркалі, це може призвести до великого нещастя.
  • Якщо вам сьогодні даватимуть поради – не ігноруйте їх. Можливо, така підказка зовсім скоро стане вам у нагоді.
  • Не лайтесь.
  • Не брешіть.