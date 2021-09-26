26 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

26 сентября 2021 , 09:04
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Источник:

24 канал

26 сентября христиане чтят священника Корнилия, который жил в I веке на территории Рима. В народе говорят, что после Корнилия уже ничего не растет. Именно поэтому 26 сентября надо собрать все корнеплоды: морковь, свеклу, редьку.

Именины 26 сентября празднует Илья.

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Приметы 26 сентября

  • Не собрать урожай с огорода до Корнилия – плохая примета. Потом корень в земле не будет расти, а мерзнуть.
  • Поставить на стол репу – к миру в семье.
  • Богатый урожай репы – к богатству в доме.

Что нельзя делать 26 сентября

  • 26 сентября оставайтесь дома и не планируйте дальние прогулки или поездки.
  • Нельзя в этот день гадать на зеркале, это может привести к большому несчастью.
  • Если вам сегодня будут давать советы – не игнорируйте их. Возможно, такая подсказка совсем скоро пригодится вам.
  • Не сквернословьте.
  • Не врите.
Автор: Андріана Будиш