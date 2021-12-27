День Ангела сегодня отмечают: Николай и Илларион.

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Приметы 27 декабря

Какой будет погода 27 декабря, таким и будет февраль.

Если вокруг Луны вы видите туманный круг – ждите метели.

Погода меняется в течение дня – вскоре будут оттепели.

Если по небу плывут белые облака – морозы будут держаться долго.

Ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую – скоро установится пасмурная и снежная погода.

Что нельзя делать 27 декабря