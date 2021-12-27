День Ангела сьогодні відзначають: Микола та Іларіон.
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Прикмети 27 грудня
- Якою буде погода 27 грудня, таким і буде лютий.
- Якщо навколо Місяця ви бачите туманний круг – чекайте хуртовини.
- Погода змінюється протягом дня – незабаром будуть відлиги.
- Якщо по небу пливуть білі хмари – морози триматимуться довго.
- Вітер дме в один бік, а хмари пливуть в інший – скоро встановиться похмура і сніжна погода.
Що не можна робити 27 грудня
- Не витрачайте сьогодні часу намарне.