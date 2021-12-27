27 декабря – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день
27 декабря 2021 , 08:26Читати новину українською
Источник:24 канал
27 декабря почитается память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха и Ариана.
День Ангела сегодня отмечают: Николай и Илларион.
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Приметы 27 декабря
- Какой будет погода 27 декабря, таким и будет февраль.
- Если вокруг Луны вы видите туманный круг – ждите метели.
- Погода меняется в течение дня – вскоре будут оттепели.
- Если по небу плывут белые облака – морозы будут держаться долго.
- Ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую – скоро установится пасмурная и снежная погода.
Что нельзя делать 27 декабря
- Не тратьте сегодня время зря.