День Ангела 27 июля отмечает Степан.

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Приметы 27 июля

  • 27 июля солнечный и теплый день – начало осени порадует такой же хорошей погодой.
  • Дождь на Акила – в лесах будет богатый урожай грибов.
  • Птицы суетятся – будет ливень.
  • Пауки плетут паутину – вся неделя будет теплой.

Что нельзя делать 27 июля

  • Если 27 июля пошла гроза, то во время нее нельзя покидать дом.
  • Не унывайте сегодня.
  • 27 июля прекрасный день вспомнить о хобби. Не тратьте свое время, лучше проведите его с наслаждением за любимым делом.