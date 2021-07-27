27 июля 2021 года – день чествования апостола Акилы, который был из числа 70 апостолов Христовых. Святой получил миссию от Христа распространять миром христианство и просвещать простой народ христианскими ценностями. Также Акила был близким другом апостола Павла, которому помогал в течение жизни.